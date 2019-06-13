2019- Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınavı sonuçları açıklandı!

2019-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınavı sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

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