Sözleşmeli öğretmen atama kuraları yarın çekiliyor. Tercih işlemlerini gerçekleştiren sözleşmeli öğretmenler kura sonuçları merak ediyor. İnternette sıklıkla 2019 Sözleşmeli öğretmen atama kuraları ne zaman? İşte takip edebileceğiniz sonuç ekranı…

30 Temmuz tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 5 Ağustos Pazartesi günü sona ermişti. Tercihlerini yapan öğretmen adayları, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulundu. Tercih süresi sonunda branşlara ayrılan kontenjanların biri hariç tamamı dolarken, hemen hemen bütün branşlarda atanacak öğretmen sayısının birkaç katı oranında başvuru yapıldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılacağı bilgisayar kurasıyla yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, 2 yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasında duyurulacak.

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