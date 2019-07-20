2019 YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından adayları gözü tercihleri yapılacağı tarihe çevrildi. Girmek istedikleri üniversite ve bölümlerin taban ve tavan puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili araştırmalarını sürdüren adaylar internette sıklıkla 2019 YKS tercih dönemi ne zaman? YKS tercihleri nasıl yapılacak? sorularını aratıyor. İşte merak edilen soruların cevapları ve üniversite tavan ve taban puanları…

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları konusunda uyarıyor.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler.

Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekiyor.

2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.

Adayla aldıkları puana göre tercih edecekleri üniversiteleri Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koymaları gerekiyor. Adaylar yapacakları 24 tercihin sırasını belirlemeleri önem taşıyor.

ADAYLAR TERCİHLERİNİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Adayların tercih ettikleri bölümler gelecekleri açısından önem taşıyor. Doğru tercih yapabilmek için adayların tercihlerinden emin olmaları ve yaptıkları işlemleri gözden geçirmeleri gerekiyor.

YKS tercihinde bulunacak adayların dikkat etmesi gerekenler:

- Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

- Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

- Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?

- Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz?

- Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

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