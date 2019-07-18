2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinden yayınlandı. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılacak? İşte detaylar…

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları konusunda uyardı.

2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayın!



