MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen af il ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım af ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu gelişmenin ardından internette af konusu gündem oldu. Peki, "2019'da af çıkacak mı?" "Af ne zaman çıkacak?" "Af kimleri kapsıyor?" İşte detaylar...

YILDIRIM; "AF ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN; "AF VİCDANA UYGUN OLMALI"

MHP'nin tekifi üzerine gündeme gelen af ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder, şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevlerinde olduğu günlerde, biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Demokratik bir şekilde sordum, cevabımı aldım. Af, ne affı? Biz asla. Adil bir iktidar olamazsınız, adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız."

18 Ekim'de yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor" dedi.

BAHÇELİ AF ÖNERİSİNDE BULUNMUŞTU

Bahçeli yaptığı açıklamda "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? PKK’lı alçaklar, FETÖ’cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır" demişti.