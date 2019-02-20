8 Şubat’ta yapılan kura çekimi ile sözleşmeli öğretmen atamaları yapılmıştı. Atanan öğretmenler internette 2019’da atanan sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? sorusunu aratıyor. İşte sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlama tarihi…

EKSİK BELGESİ OLANLAR BAŞLATILMAYACAK

MEB’in daha önce yaptığı ‘Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu’na göre, sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerden göreve başlama işlemi sırasında bazı belgeler istenecek. Bu belgeleri eksiksiz ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak. Tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il Millî Eğitim Müdürlükleri'ne istenilen belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanlarla ibraz edilen belgeler il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engeli olmayanlar başlatılacak; tereddüte düşülenlerse değerlendirilmek için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesiyle buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na gönderilecek. Bu adaylar hakkında MEB’in vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı konusunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

ÖĞRETMENLER 15 GÜN İÇİNDE BAŞLAYACAK

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

- Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek)

- Elektronik başvuru formunun onaylı örneği

- Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’

- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu