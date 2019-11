2019’un yaşayan en seksi erkeği: John Legend

People dergisi, John Legend’i “yaşayan en seksi erkek” seçti. 41 yaşındaki Amerikalı sanatçı, adının, “2019’un yaşayan en seksi erkeği” olarak açıklanmasının ardından People dergisine espri yaparak şunları söyledi: “Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba’yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil.”

John Legend’in model eşi Chrissy Teigen, haberi Twitter’dan duyurarak yaşadığını gururu paylaştı.





John Legend kimdir?

Asıl adı John Roger Stephens olan, 28 Aralık 1978 Ohio, Springfield doğumlu olan sanatçı, bugüne dek yedi Grammy Ödülü kazandı, ayrıca 2007'de Songwriters Hall of Fame'den Starlight özel ödülü aldı. Selma filmi için Common ile birlikte yazıp seslendirdiği Glory adlı şarkıyla 2015’te En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar ve Altın Küre ödüllerini kazandı.

John Legend solo bir albüm öncesinde adını pek çok şarkıcıyla yaptığı düetlerle duyurdu. Kanye West, Jay-Z, Alicia Keys, Fort Minor, T.I., Mariah Carey, Lil Wayne gibi pek çok sanatçıyla birlikte çalıştı.

Mayıs 2014'te All of Me adlı single'ı ile kariyerinde ilk kez Amerikan Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya yükseldi.

İlk olarak 2006’da Sesame Street (Susam Sokağı) çocuk dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerinin kapısını araladı.

2007’de Curb Your Enthusiasm ve Las Vegas dizilerinin bir bölümünde oynayan Legend, 2008’de A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All dizisinde Christmas Special bölümünde rol aldı. 2009’da The People Speak, 2010’da Dancing with the Stars, 2011’de Royal Pains’te yer alan, 2011’den 2015’e kadar herhangi bir dizide oynamayan ünlü şarkıcı, 2015’te Lip Sync Battle ve Hollywood Game Night dizilerinde rol aldı.

Dizilerin ardından sinema kariyerine geçiş yaptı. 2008’de yer aldığı Sesame Street: Elmo Loves You! ve Soul Man filminden sonra 2016’da Oscar’lı film La La Land’de Keith isimli karakterde rol alarak ve filmin şarkılarını besteleyerek yer aldı.

İlk olarak 2004’te Get Lifted albümünü çıkaran Legend, 2006’da Once Again, 2008’de Evolver, 2013’te Love in The Futureve, 2016’da Darkness And Light albümlerini yaptı.

Legend, 2013 yılında Amerikalı model Chrissy Teigen ile İtalya’da evlendi. Çiftin şimdi 3 yaşında Luna Simone adında bir kızı ve Miles Theodore adında 1 yaşında oğlu bulunuyor.





Daha önce 'yaşayan en seksi erkek' seçilen ünlüler

Idris Elba (2018)

Blake Shelton (2017)

Dwayne Johnson (2016)

David Beckham (2015)

Chris Hemsworth (2014)

Adam Levine (2013)

Channing Tatum (2012)

Bradley Cooper (2011)

Ryan Reynolds (2010)

Johnny Depp (2009)

Hugh Jackman (2008)

Matt Damon (2007)

George Clooney (2006)