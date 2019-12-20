2020’de karşıt finans eviniz önem kazanacak. Altı tutulmanın üçü para evinizi etkileyecek. Yaşam sizin yolunuz olmaya devam ediyor. Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkacaksınız. Başkalarına zor gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı olacak. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artacak. Ailenizle ilgili olayları önemseyeceksiniz. Onlarla bütünleşmek ve zamanınızın bir çoğunu onlarla paylaşmak isteyeceksiniz. Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olacaksınız. Ailenizi korumanız gereken konuları birtakım yeni olayları da beraberinde getirecek. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşulları yeniden değerlendireceksiniz. Hızlı düşüneceksiniz.





2020 İkizler burcu iş hayatı

Bu yıl disipline eden Satürn ve bolluk bereket gezegeni Jüpiter değişim evinizde ilerliyor. Arkadaşlarınızla yapacağınız çalışmaların bileşkesinde siz olacaksınız. İş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz .Tutulmalar sayesinde bu yıl finans ve değişim önemli olacak. Sessizce çalışarak, kişisel hırslarınız doğrultusunda kendinizi ispat etmeye çalışacaksınız. Sevdiğiniz işleri yapmaktan zevk alıyorsunuz ama birlikte çalıştığınız kişilerden de aynı performansı beklediğiniz için sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Titiz çalışmak ve gerekeni en ince ayrıntısına kadar yerine getirmek istiyorsunuz.





Bütçenizi aşmayın

Bu yıl kimsenin cesaret edemeyeceği işlere yelken açacaksınız. Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak kişiler olacak. Para sizin için hep güç teşkil etti ve giderek önem kazanacak. Eviniz değiştirmek isteyeceksiniz. Bu yıl satın alma ve sahiplenme isteğiniz üst seviyede. Gösterişli olmaya eğilimli olacaksınız. Bütçenizi aşmamaya özen gösterin. Para kazanma yollarını hissedeceksiniz. Borçlarınızı çok kolay ödeyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edeceksiniz.





2020 İkizler burcu aşk hayatı

2020 yılında aşkta da şans siz İkizler burcundan yana olacak. Küslüklerin ortadan kalkması gündeme gelecek, bu da sizi mutlu edecek. Tartışma ortamlarından kaçınmalı, size enerji verecek dostlukları tercih etmelisiniz. Yeni yılda varlıklı eş seçme şansınız çok güçlü. İkili ilişkileri gözden geçirmenin tam sırası. Bazı İkizler burçları için 2020’yi bitmesi gereken bazı durumlara da son noktayı koymanız gerektiğini size hatırlatacak, hatta çok acımasız davranacak. Arkadaşlıklar, grup çalışmaları gibi aktiviteler içinde olacaksınız.

Esnek davranın ki gereken her şey istediğiniz gibi yoluna girsin. Bazı karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Aşkta önünüzde çok güzel ve ilginç fırsat çıkacak. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzak tutacaksınız.





2020 İkizler burcu sağlık

İkizler burcu olarak uzun soluklu koşuşturmalarınız arasına kısa molaları koymalısınız. Kendinize olumlu uğraşılar bularak zihninizi dinlendirmeye çalışmalısınız. Aile üyelerinin sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Kesici ve yakıcı aletlerden uzak kalmanızda fayda var. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Yolculuklarda özenli olmalısınız.





Yönetici Gezegeni: Merkür

Elementi: Hava

Niteliği: Değişken

Rengi: Sarı ve turuncu

Taşı: Agat

Uğurlu gününüz: Çarşamba

Uğurlu sayısı: 3 ve 5

Başarı renginiz: Gri, beyaz, gümüş

Aşk renginiz: Uçuk pembe, turkuaz, uçuk yeşil

Sağlık renginiz: Kırmızı, bordo, nefti yeşil

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