2020 Milli Piyango Yılbaşı bileti sorgulama ekranı

Çok sayıda vatandaş yeni yılda zengin olma umuduyla 2020 yılbaşı özel çekilişi için milli piyango bileti aldı. Yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı. 2020 Milli Piyango sorgulama ekranı ise milyonların ilgisine uğradı. Milli Piyango yılbaşı bileti alan vatandaşlar, bilet sorgula arayışında bulunuyor. Yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet aynı ekran üzerinden sorgulanıyor. 2020 Milli Piyango sonuçları sayfamızdan yılbaşı bileti sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşte merak edilen detaylar..

Amorti nedir?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

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Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.