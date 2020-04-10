Türkiye 2020 MSÜ Sınavı ertelendi: İşte yeni tarihi

2020 MSÜ Sınavı ertelendi: İşte yeni tarihi

Türkiye

2020 MSÜ Sınavı ertelendi: İşte yeni tarihi

Milli Savunma Bakanlığı 2020 MSÜ Sınavı corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi.

10 Nisan 2020, Cuma 18:46 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." açıklamasını yaptı. 13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2020 MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.

DHA


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