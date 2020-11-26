Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, 25 Ekim'de uygulanan 2020-KPSS Önlisans sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS Önlisans sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklandı.

İşte, KPSS Önlisans sonuç sorgulama ekranı...

2020 KPSS Önlisans sonuçları, yapılan değerlendirme işleminin ardından adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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Üniversitelerin iki yıllık programlarından mezun vatandaşların katılım sağladığı KPSS Önlisans oturumu için merakla beklenen sonuçlar açıklandı.

Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen sınava yüz binlerce memur adayı katılım sağlamıştı.

Sonuçların açıklanması ile birlikte, adaylar aldıkları puanlar kapsamında açılacak boş kadrolar için tercih yapabilecek.

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