2020 Sonbahar trendleri! Ünlülerin kuaförü Mete Şimşek açıkladı

Mikro kaynak uygulamasıyla saç uzatma teknikleri konusunda uzmanlığı ile bilinen Mete Şimşek “Havalar değişmeye başladığında, kadınlar da saç renginde farklılık taleplerinde bulunmaya başlar. 2020 yılı sonbaharında da son derece esnek fikirlerin olacağını düşünüyorum. Sonbahar sezonu için de önerim göz ve cilt rengine uyumlu doğal saç tonlarının seçilmesidir” açıklamalarında bulundu.

Şimşek “Yılın ilk 8 ayında yapılan işlemleri değerlendirdiğimde, müşterilerimin talep ettikleri saç renkleri bronz kahve başta olmak üzere buz sarısı ve bebek sarısıdır. 2020 yılında, daha çok uzun saç modelleri tercih ediliyor. Özellikle pandemi döneminden sonra kadınlar, daha kolay kullanımı olan ve kolay şekil alabilen saç modelleriyle, doğal saç tonlarına yöneldi. Bu değişimin 2021 yılında da devam edeceğini düşünüyorum. Ekip olarak bu alanda yaptığımız çalışmalarda sürekli kendimizi güncelleyerek yeniliyoruz. Micro kaynak ile saç uzatma yönteminde kendi geliştirdiğimiz tekniklerle başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Saçlarını kestiren ya da herhangi bir nedenle uzatamayan ve uzun saçlara sahip olmak isteyen kadınların, micro kaynak yöntemi ile saçlarının uzun olmasını sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Ajda Pekkan, Selin Ciğerci, Ayşe Hatun Önal ve Seren Serengil gibi birçok ünlü isimin de saçlarını yaptırmak için tercih ettikleri Şimşek “ Pandemi nedeniyle çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli tüm önlemler salonlarımızda alınmaktadır. Salonlarımızın girişinde ve diğer belirlenen yerlerde hijyen noktalarımız bulunmaktadır. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmesini sağlamaktayız. Uygulamalar sırasında kullanılan ürünler tek kullanımlık ve kişiye özeldir. Salonlarımız hijyen standartlarına uygun olarak düzenli dezenfekte edilmektedir. Yapılan her işlemden sonra müşterinin oturduğu ve temas ettiği alanlar dezenfekte edilmektedir” sözleriyle salonlarında aldıkları önlemleri de açıkladı.