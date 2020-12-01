Bilim & Teknoloji 2020 yılının en iyi Android uygulamaları açıklandı

2020 yılının en iyi Android uygulamaları açıklandı

Bilim & Teknoloji

2020 yılının en iyi Android uygulamaları açıklandı

Google Play Store’da yer alan uygulamalar arasından kullanıcı oylarıyla belirlenen 2020’nin en iyi Android oyun ve uygulama listeleri yayınlandı. İşte karşınızda 2020’nin en iyi Android uygulamaları ve oyunları listesi…

01 Aralık 2020, Salı 12:07 Son Güncelleme:
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Google Play Store’un yaptığı duyuruda “En iyi uygulama” ödülü 50 bin indirme sayısına sahip olan Loóna: Bedtime Calm & Relax uygulamasına gitti. Kullanıcılardan 5 üzerinden 4.4 puan alan uygulama, müzikle uyku düzenlemesine yarıyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

En İyi Günlük Kullanım Uygulamaları

Calmaria

Grid Diary – Journal, Planner

The Pattern

Whisk: Reciepe Saver, Meal Planner & Grocery List

Zoom Cloud Meetings

En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları

Centr, by Chris Hemsworth

Intellect: Create a Better You

Jumprope: How-to Videos

Paired: Couples App

Speeko – Learn a new language

En İyi Gizli Cevherler

Cappuccino

Explorest – Photo Locations

Loóna: Bedtime Calm & Relax

Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite

Tayasui Sketches

En İyi Eğlence Uygulamaları

Bazaart: Photo Editor & Graphic Design

Disney+

Dolby On: Record Audio & Music

REFACE: Face swap videos and memes your photo

VITA

İyilik İçin En İyi Uygulamalar

GreenChoice: Healthy Grocery Shopping

Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness

ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger

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