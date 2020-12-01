2020 yılının en iyi Android uygulamaları açıklandı
Google Play Store’da yer alan uygulamalar arasından kullanıcı oylarıyla belirlenen 2020’nin en iyi Android oyun ve uygulama listeleri yayınlandı. İşte karşınızda 2020’nin en iyi Android uygulamaları ve oyunları listesi…
01 Aralık 2020, Salı 12:07 Son Güncelleme:
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Google Play Store’un yaptığı duyuruda “En iyi uygulama” ödülü 50 bin indirme sayısına sahip olan Loóna: Bedtime Calm & Relax uygulamasına gitti. Kullanıcılardan 5 üzerinden 4.4 puan alan uygulama, müzikle uyku düzenlemesine yarıyor.
En İyi Günlük Kullanım Uygulamaları
Calmaria
Grid Diary – Journal, Planner
The Pattern
Whisk: Reciepe Saver, Meal Planner & Grocery List
Zoom Cloud Meetings
En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları
Centr, by Chris Hemsworth
Intellect: Create a Better You
Jumprope: How-to Videos
Paired: Couples App
Speeko – Learn a new language
En İyi Gizli Cevherler
Cappuccino
Explorest – Photo Locations
Loóna: Bedtime Calm & Relax
Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite
Tayasui Sketches
En İyi Eğlence Uygulamaları
Bazaart: Photo Editor & Graphic Design
Disney+
Dolby On: Record Audio & Music
REFACE: Face swap videos and memes your photo
VITA
İyilik İçin En İyi Uygulamalar
GreenChoice: Healthy Grocery Shopping
Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness
ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger