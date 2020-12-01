2020 yılının en iyi Android uygulamaları açıklandı

Google Play Store’un yaptığı duyuruda “En iyi uygulama” ödülü 50 bin indirme sayısına sahip olan Loóna: Bedtime Calm & Relax uygulamasına gitti. Kullanıcılardan 5 üzerinden 4.4 puan alan uygulama, müzikle uyku düzenlemesine yarıyor.

En İyi Günlük Kullanım Uygulamaları

Calmaria

Grid Diary – Journal, Planner

The Pattern

Whisk: Reciepe Saver, Meal Planner & Grocery List

Zoom Cloud Meetings

En İyi Kişisel Gelişim Uygulamaları

Centr, by Chris Hemsworth

Intellect: Create a Better You

Jumprope: How-to Videos

Paired: Couples App

Speeko – Learn a new language

En İyi Gizli Cevherler

Cappuccino

Explorest – Photo Locations

Loóna: Bedtime Calm & Relax

Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite

Tayasui Sketches

En İyi Eğlence Uygulamaları

Bazaart: Photo Editor & Graphic Design

Disney+

Dolby On: Record Audio & Music

REFACE: Face swap videos and memes your photo

VITA

İyilik İçin En İyi Uygulamalar

GreenChoice: Healthy Grocery Shopping

Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness

ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger