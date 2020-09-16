2020 YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu
2020 YKS ek yerleştirme tarihleri netleşti. Konu hakkında açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi.
16 Eylül 2020, Çarşamba 15:58 Son Güncelleme:
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2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, "Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.
https://twitter.com/halis_aygun/status/1306210084490534912
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