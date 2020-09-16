Türkiye 2020 YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu

2020 YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu

Türkiye

2020 YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu

2020 YKS ek yerleştirme tarihleri netleşti. Konu hakkında açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi.

16 Eylül 2020, Çarşamba 15:58 Son Güncelleme:
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2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, "Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.



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