2020’de en fazla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırdık

İstatistiklere göre 2020 yılı boyunca en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), kasko sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası oldu. Öte yandan en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmeti yüzde 35.6’lık oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken; ikinci sırada yüzde 15.5 ile kasko sigortası, üçüncü sırada ise yüzde 13.7 ile zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yer aldı. Bu üç sigorta hizmetini sırasıyla konut sigortası, trafik sigortası ve seyahat sağlık sigortası izledi.

İlk 3 il: İstanbul, Ankara ve İzmir

İstanbul, Ankara ve İzmir sigortacılık ürün ve hizmetlerini en yoğun tercih eden ilk 3 il olurken, bu illeri sırasıyla; Antalya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Adana izledi.



