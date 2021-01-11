Sigorta 2020’de en fazla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırdık

2020’de en fazla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırdık

Sigorta

2020’de en fazla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırdık

2020 yılında en çok tercih edilen sigorta ürün ve hizmetleri açıklandı. Generali Sigorta’nın verilerine göre Türkiye genelinde sigorta hizmeti alanların yüzde 20.2’si 30-39; yüzde 23’ü 40-49, yüzde 19’u 50-59, yüzde 12.2’si 60-69 yaş aralığındaki bireylerden oluştu.

11 Ocak 2021, Pazartesi 16:38 Son Güncelleme:
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İstatistiklere göre 2020 yılı boyunca en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), kasko sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası oldu. Öte yandan en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmeti yüzde 35.6’lık oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken; ikinci sırada yüzde 15.5 ile kasko sigortası, üçüncü sırada ise yüzde 13.7 ile zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yer aldı. Bu üç sigorta hizmetini sırasıyla konut sigortası, trafik sigortası ve seyahat sağlık sigortası izledi.

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İlk 3 il: İstanbul, Ankara ve İzmir

İstanbul, Ankara ve İzmir sigortacılık ürün ve hizmetlerini en yoğun tercih eden ilk 3 il olurken, bu illeri sırasıyla; Antalya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Adana izledi.


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