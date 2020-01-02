ÖSYM 47 sınav yapacak

Yeni yılda liseler için yapılacak merkezi sınavdan üniversite sınavına, akademik personel sınavından kamu personel sınavına kadar pek çok alanda sınav yapılacak. Sınav maratonu en yoğun kurum yine Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olacak. ÖSYM yeni yılda neredeyse her ay bir hatta bazı aylarda 5-6 sınav yapacak.

ÖSYM’nin 2020 takviminde 47 sınav var. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takviminde ise Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), ortaokul ve lise açıköğretim sınavları bulunuyor.

LGS’de değişiklik yok

İlk kez 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan LGS, 7 Haziran Pazar günü yapılacak. LGS’de bir değişiklik yok. Sınavda, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Örnek sorular her ay yayınlanmaya devam edecek. Aynı gün yapılacak ve iki oturum halinde uygulanacak LGS’de çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. 2019’da bin 531 liseye merkezi sınav ile öğrenci alındı. Bu okulların toplam kontenjanı ise 139 bin 120 oldu. 2020’de ise merkezi sınav ile öğrenci alacak okul sayısı ve kontenjanlar henüz belli değil.

Zorlu Geçecek

2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte okula başlama yaşı 60 aya çekilmişti. O yıl okula başlayan öğrenciler, 2019-2020 eğitim yılında 8’inci sınıftan mezun olacak. Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre 1 milyon 687 bin 879 öğrenci 8’inci sınıfı bitirecek.

Bu nedenle 2020’de LGS kapsamında merkezi sınava girecek öğrenci sayısı geçen yıla göre, yaklaşık 500 bin artacak. 1 milyon 500 bine yakın öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. Geçen yıl yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 29 bin 555 girmişti. Bu artış nedeniyle sınavla öğrenci alacak okullara her zamankinden çok daha fazla talep olacak.

YKS 3 oturumda yapılacak

YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturumdan oluşan YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran’da olacak. Sınav başvurusu 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınacak sonuçlar da 23 Temmuz’da açıklanacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 18 Mart olarak belirlendi. YKS’ye yaklaşık 2.5 milyon öğrenci girecek. 2019’da 2 milyon 538 bin 31 aday YKS’ye başvuruda bulunmuştu.

Her oturumda süre değişiyor

TYT’de adaylara Türkçe’den 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40 ve fen bilimlerinden 20 soru yöneltilecek. Adaylara 120 soruyu cevaplamak için toplamda 135 dakika süre verilecek. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1’den 40 soru, sosyal bilimler-2’den 40, matematikten 40 ve fen bilimlerinden 40 olmak üzere, toplam 160 soru olacak.

Adaylara 180 dakika süre tanınacak. YDT ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak ve her dil için ayrı soru kitapçığı bulunuyor. Sınavda adaylara, başvuruda seçim yaptıkları yabancı dile ait 80 sorudan oluşan soru kitapçığı verilecek. 80 soruluk test için adaylara 120 dakika süre verilecek.

TYT zorunlu

AYT ve YDT oturumuna katılmak isteğe bağlı, fakat TYT sınavına girmek zorunlu. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların ilgili puan türünde 180 ve üzerinde puan almaları gerekiyor. Ön lisans programlarını tercih edebilmek ve özel yetenek sınavlarına girebilmek için TYT’de 150 puan barajı sürüyor.