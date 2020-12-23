Doğa 2020'nin Okyanus Fotoğrafı Ödülleri'ni sarılan penguenler kazandı

2020'nin Okyanus Fotoğrafı Ödülleri'ni sarılan penguenler kazandı

Doğa

2020'nin Okyanus Fotoğrafı Ödülleri'ni sarılan penguenler kazandı

2020'de birçok çarpıcı doğa fotoğrafı çekildi. Bunlardan biri de eşlerini kaybeden 2 penguenin adeta birbirini teselli edercesine sarıldığı fotoğraf karesi oldu. Alman fotoğrafçı Tobias Baumgaertner'ın 3 gününü harcayarak Avustralya'nın Melbourne şehrinde çektiği fotoğraf, halkın seçimiyle Oceanographic dergisinin Yılın Okyanus Fotoğrafı Ödülü'nün sahibi oldu.

23 Aralık 2020, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
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Oceanographic dergisinin her yıl düzenlediği Okyanus Fotoğrafları Ödülleri'nin bu yılki kazananı, Alman fotoğrafçı Tobias Baumgaertner'ın Melbourne'de çektiği iki dul penguenin birbirine sarılan karesi oldu. BBC'de yer alan habere göre, fotoğraf karesi, halk oylamasıyla birinci seçildi. Alman fotoğrafçı, iki penguenin de eşlerini kaybettiklerini ve sürekli birbirlerine sarılarak destek olduklarını söyledi. Baumgaertner, bu kareyi yakalayabilmek için 3 geceyi penguen kolonisiyle birlikte geçirdiğini açıkladı.

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https://www.instagram.com/p/CHOVgcXBg0B/


Fotoğraf çekmek için kolonide konaklayanTobias Baumgaertner, Instagram hesabından, "Bir gönüllü bana yaklaştı ve beyaz olanın olgun bir dişi olduğunu ve eşini kaybettiğini, soldaki genç erkek penguenin de aynı şekilde eşini kaybettiğini söyledi. O zamandan beri düzenli olarak buluşuyorlar, birbirlerini teselli ediyorlar ve sarılarak şehrin ışıklarının dans edişini izliyorlar" yazdı.


https://www.instagram.com/p/CHsfIvzhDgp/


Melbourne'daki St Kilda Pier bölgesi yaklaşık 1400 penguene ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede ortalama yüksekliği 33 santimetre olan en küçük penguen türü kolonisi var. Penguenler gönüllüler tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.


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