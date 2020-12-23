Oceanographic dergisinin her yıl düzenlediği Okyanus Fotoğrafları Ödülleri'nin bu yılki kazananı, Alman fotoğrafçı Tobias Baumgaertner'ın Melbourne'de çektiği iki dul penguenin birbirine sarılan karesi oldu. BBC'de yer alan habere göre, fotoğraf karesi, halk oylamasıyla birinci seçildi. Alman fotoğrafçı, iki penguenin de eşlerini kaybettiklerini ve sürekli birbirlerine sarılarak destek olduklarını söyledi. Baumgaertner, bu kareyi yakalayabilmek için 3 geceyi penguen kolonisiyle birlikte geçirdiğini açıkladı.









Fotoğraf çekmek için kolonide konaklayanTobias Baumgaertner, Instagram hesabından, "Bir gönüllü bana yaklaştı ve beyaz olanın olgun bir dişi olduğunu ve eşini kaybettiğini, soldaki genç erkek penguenin de aynı şekilde eşini kaybettiğini söyledi. O zamandan beri düzenli olarak buluşuyorlar, birbirlerini teselli ediyorlar ve sarılarak şehrin ışıklarının dans edişini izliyorlar" yazdı.









Melbourne'daki St Kilda Pier bölgesi yaklaşık 1400 penguene ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede ortalama yüksekliği 33 santimetre olan en küçük penguen türü kolonisi var. Penguenler gönüllüler tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.







