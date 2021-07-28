2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları son günlerde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen üniversite adayları bir yandan da sınavdaki performanslarını değerlendirerek 2021 2 yıllık (Ön lisans) başarı sıralamalarına göre yerleşebilecekleri bölümleri listeliyor.

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

2021 2 YILLIK (ÖN LİSANS) BAŞARI SIRALAMALARI BELLİ OLDU MU?

2021 2 yıllık (Ön lisans) başarı sıralamaları henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih dönemine girecek. Bu süre içerisinde tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte 2021 2 yıllık (Ön lisans) başarı sıralamalarının da belli olması bekleniyor.

2021 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS sınavına katılan adaylar herhangi bir üniversiteye yerleşebilmek amacıyla tercih yapabilmek için YKS baraj puanını geçmek zorunda. 2021 yılı için bu barak puanı ise 150 olarak belirlendi. 150 ve üzeri puan alan adaylar, 2 yıllık ön lisans olarak adlandırılan meslek yüksekokulları için tercihte bulunuyor.

Diğer yandan 4 yıllık bir üniversiteye (Lisans) yerleşmek isteyen adayların YKS’den en az 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

TERCİH YAPABİLMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?

YKS’de baraj puanını geçerek, tercih yapabilmek için adayların Temel Yetenek Testinde (TYT) 13 ila 14,5 arası net yapması gerekiyor.