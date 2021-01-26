Türkiye 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

Türkiye

2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

Vatandaşlar günlerdir 'EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu soruyordu. ÖSYM tarafından 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı. İşte EKPSS sonuç sorgulama linki...

26 Ocak 2021, Salı 15:33 Son Güncelleme:
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EKPSS tercihleri 13-19 Ocak tarihleri arasında alındı. Aradan 1 hafta geçti ve her geçen gün sonuç tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Adayların dilinden ise "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu eksik olmazken müjdeli haber az önce geldi..

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EKPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan bugünkü açıklamada "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ocak 2021 tarihinde saat 15.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları

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