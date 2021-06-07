Türkiye 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı: MEB 2021 LGS soru kitapçığı indir

2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı: MEB 2021 LGS soru kitapçığı indir

Türkiye

2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı: MEB 2021 LGS soru kitapçığı indir

2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı, 6 Haziran Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından heyecanla bekleniyordu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının internet sitesi üzerinden yayınlandığını duyurdu. İşte MEB 2021 LGS soru kitapçığı indirme linki...

07 Haziran 2021, Pazartesi 11:20 Son Güncelleme:
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LGS sınavına giren 8 sınıf öğrencileri, sınav performanslarını değerlendirmek ve sorulara verdikleri cevapları değerlendirmek amacıyla sınavın hemen ardından 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başlamıştı. MEB beklenen haberi verdi ve soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınladığını duyurdu. İşte 2021 LGS soru kitapçı ve cevap anahtarı sayfası ve indirme linki…

2021 LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi, konuya ilişkin olarak 2021 LGS soru ve cevap anahtarı "06/06/2021 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları" başlığı altında bir duyuru yayınladı.

Duyuruya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarları için ise yine aynı sayfada bulunan ilgili başlıklara tıklamanız yeterli. Eğer soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını indirmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıları tıkladıktan sonra açılan sayfada sağ üst köşedeki indirme simgesine tıklayabilir ve dokümanları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

2021 LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

2021 LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARINI İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

 

 

 

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