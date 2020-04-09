2021 Pirelli Takvimi iptal edildi

Şirketin şu ana dek katkıda bulunduğu diğer girişimlerle birlikte, “The Cal” projesi corona virüsle mücadele için yapılan çalışmalara 100 bin Euro bağışlayacak.

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera şöyle konuştu:

Pirelli Takvimi daha önce de 1967’de ve 1975-1983 arasında yayımlanmamıştı. Eşi görülmedik boyutlara ulaşan Covid-19 salgını bizi bir kere daha bu kararı vermek zorunda bıraktı. Doğru zaman geldiğinde bugün bizimle çalışan kişilerle birlikte projeye tekrar döneceğiz.







