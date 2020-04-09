Moda 2021 Pirelli Takvimi iptal edildi

2021 Pirelli Takvimi iptal edildi

Moda

2021 Pirelli Takvimi iptal edildi

Her yıl merakla beklediğimiz, dünyanın en popüler takvimi Pirelli, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle, 2021 yılı edisyonunu iptal ettiğini duyurdu.

09 Nisan 2020, Perşembe 08:40 Son Güncelleme:
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Şirketin şu ana dek katkıda bulunduğu diğer girişimlerle birlikte, “The Cal” projesi corona virüsle mücadele için yapılan çalışmalara 100 bin Euro bağışlayacak.

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera şöyle konuştu:

Pirelli Takvimi daha önce de 1967’de ve 1975-1983 arasında yayımlanmamıştı. Eşi görülmedik boyutlara ulaşan Covid-19 salgını bizi bir kere daha bu kararı vermek zorunda bıraktı. Doğru zaman geldiğinde bugün bizimle çalışan kişilerle birlikte projeye tekrar döneceğiz.


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