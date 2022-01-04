2021 Steam Ödülleri sahipleri belli oldu

2021 yılı, oyun piyasası için pek de güzel bir yıl oldu denemez. Her ne kadar birçok oyun piyasaya sürülmüş olsa da, yıl boyu düşük bir piyasa oldu denilebilir. Ancak tüm bunlara rağmen 2021 yılının da iyi içerikleri olmadı değil.

Dijital oyun platformu Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyileri seçti. Platform içerisinde oylama yapılarak belirlenen oyunlar, 2021 Steam Ödülleri sahibi oldu. Yılın oyunu ödülü ise, Resident Evil: Village oyununa teslim edildi. Resident Evil: Village, bazı eleştiriler alsa da büyük bir kitle tarafından beğenildi. Özellikle korku gerilim türündeki oyunları sevenler, Resident Evil serisinin son oyununu ekstra beğenmişti.

Cyberpunk 2077, hiçbir oyuncuyu memnun edemedi. Ancak büyük düzeltmeler ile birlikte oyun, Steam Ödülleri içerisinde yer almayı başardı. Her ne kadar oyun hatalar ile dolu olsa da, sunduğu evren ile dikkatleri çekmeyi başardı.

2021 Steam Ödülleri tüm kazananları: