Türkiye 2021 yılı YKS başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi belli oldu

2021 yılı YKS başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi belli oldu

Türkiye

2021 yılı YKS başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihi belli oldu

2021 yılı YKS başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı.

19 Ocak 2021, Salı 12:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Üniversite adayları güzel bir üniversite kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversiteye girmenin ilk adımı elbette YKS başvuruları... Peki, 2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

Günün önemli manşetleri için tıkla

2021 sınav takvimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. Takvim açıklandığında YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS'nin tarihleri belli oldu.

2021 YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav 27 Haziran'da gerçekleşecek.


İlgili Haberler
ÖSYM 2021 yılı sınav takvimi 'https://osym.gov.tr' adresinden açıklandıBakan Selçuk'tan Açık Öğretim Okulları sınavı açıklaması


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Mesut Özil olayına farklı bakıyorum
Hakan Çelik
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hrant’tan 14 sene sonra
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Seyir defteri
Rauf Tamer
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nilüfer’de sağlıklı gıda halkla buluştu