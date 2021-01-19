Üniversite adayları güzel bir üniversite kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversiteye girmenin ilk adımı elbette YKS başvuruları... Peki, 2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 sınav takvimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. Takvim açıklandığında YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS'nin tarihleri belli oldu.

2021 YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav 27 Haziran'da gerçekleşecek.







