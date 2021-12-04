2021 yılının son Güneş tutulması gerçekleşti
2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti. TSİ 10.00'da başlayan tam güneş tutulması yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Tutulma en net şekilde Güney Yarım Küre'den izlendi.
04 Aralık 2021, Cumartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş'i kısmen ya da tamamen kapatması sonucu meydana gelen Güneş Tutulması, Türkiye saati ile 10.00'da başlayarak 1 buçuk saat sürdü. Tam güneş tutulması en net şekilde Güney Yarım Küre'den izlendi.
Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girerek güneş ışınlarını kısmen ya da tamamen kapatmasıyla meydana gelen güneş tutulması, Türkiye saati ile 10.00'da başladı.
Bir buçuk saat süren tutulma, 11.30 civarında sona erdi. Tam güneş tutulması, Antarktika ile çevresindeki bölgelerden, kısmi olarak ise Yeni Zelanda, Avustralya, Arjantin'in ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde izlenebildi. Böylece 2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti.
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