YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. ÖSYM, 2021 YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı ve ek tercihler için belirtilen tarih geldi. Sabah saatlerinden itibaren, ikinci yerleştirme için ek tercih yapacak adaylar yoğun şekilde, YKS ek tercihleri saat kaçta başlayacak? Ek tercihler nasıl yapılır? araştırması yapıyor…

YKS EK TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS ek tercihlerine ilişkin açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSM Başkanı Halis Aygün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,

"Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS ek tercihleri 23 Eylül Pazartesi saat 10.00’da başlayacak ve 23 Eylül Perşembe saat 23.59’a kadar devam edecek.

Bununla birlikte adaylar, 25 TL olan ek yerleştirme ücretini, 24 Eylül Cuma gününe kadar yatırabilecek. 2021 YKS ek tercih ödemeleri, banka şubeleri, ATM'ler ve ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecek.





YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihi yapacak adayların mezun oldukları okul türünü ve puanlarını göz önünde bulundurarak, hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler.

Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir.

2021 YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

140 PUAN ALANLAR İÇİN İKİNCİ EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM başkanı Halis Aygün, YKS'de 140 puan alan adayların ikinci ek tercih tarihleri hakkında da açıklamada bulundu. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında,

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek. Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak." dedi.