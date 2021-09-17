2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı
İstediği bölüme yerleşemeyen yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika olarak duyurdu.
17 Eylül 2021, Cuma 15:11 Son Güncelleme:
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2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı son dakika açıklamasında, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/halis_aygun/status/1438835359786442756
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