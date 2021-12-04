2021’in en popüler emojileri belli oldu
2021’in en popüler emojileri belli oldu. Kullanımda bulunan yüzlerce emoji içinden ilk onu belirlendi.
04 Aralık 2021, Cumartesi 11:27 Son Güncelleme:
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Daha çok genç nesilin kullandığı emojiler, özellikle yazılı iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki, 2021’de dünyada en çok hangi emojiler kullanıldı.
En çok kullanılan ilk 10 emoji şöyle:
🤣 - Gülmekten yerde yuvarlanan yüz
👍 - 'Onay' anlamına gelen başparmak emojisi
😭 - Yüksek sesle ağlayan yüz
🙏 - İki elini birleştirerek dua etmek
😘 - Öpücükle kalp üfleyen yüz
🥰 - Üç kalple birlikte gülümseyen yüz
😍 - Gözleri aşkla gülen yüz
😊 - Gülerken kısılmış yüz
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