Bilim & Teknoloji 2021’in en popüler emojileri belli oldu

2021’in en popüler emojileri belli oldu

Bilim & Teknoloji

2021’in en popüler emojileri belli oldu

2021’in en popüler emojileri belli oldu. Kullanımda bulunan yüzlerce emoji içinden ilk onu belirlendi.

04 Aralık 2021, Cumartesi 11:27 Son Güncelleme:
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Daha çok genç nesilin kullandığı emojiler, özellikle yazılı iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki, 2021’de dünyada en çok hangi emojiler kullanıldı.

En çok kullanılan ilk 10 emoji şöyle:

🤣 - Gülmekten yerde yuvarlanan yüz

👍 - 'Onay' anlamına gelen başparmak emojisi

😭 - Yüksek sesle ağlayan yüz

🙏 - İki elini birleştirerek dua etmek

😘 - Öpücükle kalp üfleyen yüz

🥰 - Üç kalple birlikte gülümseyen yüz

😍 - Gözleri aşkla gülen yüz

😊 - Gülerken kısılmış yüz

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