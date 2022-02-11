Alışveriş 2022 İzmir gelinlik modası: Lavinia

2022 İzmir gelinlik modası: Lavinia

Alışveriş

2022 İzmir gelinlik modası: Lavinia

İzmir’in Ünlü Moda Tasarımcıları Çağrı Şengül & Serdar Yüzer 2022 Koleksiyonlarını görücüye çıkardı. ‘Lavinia’ adını verdikleri koleksiyon ile 2022 modasına da damgalarını vurmaya hazırlar.

11 Şubat 2022, Cuma 12:52 Son Güncelleme:
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Çağrı Şengül & Serdar Yüzer Couture markasının İzmir’den yola çıkıp dünyanın hemen her ülkesine ulaştığını söyleyen ünlü modacılar, Lavinia adıyla her zamanki gibi kadına olan muhtaçlığa atıfta bulunuyorlar. Yeni koleksiyonlarını sosyal medya takipçileriyle de paylaşan tasarımcılar takipçilerinden tam not aldılar. 

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