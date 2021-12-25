KOÇ

PLANLARINIZ GERÇEK OLACAK

Partneriniz varsa onun ailesiyle ilgili zor gelişmelerle yeni yıla başlıyorsunuz. Kaynaklarınızı koruyarak sağlam adımlar atacaksınız. Geleceğe yönelik hedefleriniz değişiyor. Arkadaşlarınızdan sağlam olanlar dışında size iyi gelmeyenleri eliyorsunuz. Her şeye rağmen planlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ağustos ayında Aslan Yeni Ay’ı ile kükremeye hazır olun.

BOĞA

BU YIL SİZİN YILINIZ

Hayallerinizi büyük tutun, değişim rüzgarlarına yelkenlerinizi açın. Kuzey Ay Düğümü 18 yılda bir gelen fırsatlarla sizi ilerletecek. Partnerinizin yaşayacağı krizleri yöneteceksiniz. Bekarlar ise baharda yeni aşkla karşılaşacak. Mart ve nisanda yeni dostlar edinmek, maneviyatınızı güçlü tutmak iyi gelecek. Bu yıl sizin yılınız!

İKİZLER

KRİZLERİ ATLATACAKSINIZ

2021’de belirsiz bir yolda yürüyor gibi hissettiniz ama güçlenerek yılı kapattınız. 2022 yılında Satürn Kova’da hareket ederken hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Güney Ay Düğümü’nde zorluklarla karşılaşacak, 11 Mayıs’a kadar işinizde krizler olsa da atlatacaksınız. 11 Mayıs-29 Ekim sonrasında ilişkileriniz keyifli hale gelecek.

YENGEÇ

YENİ YIL DÖNÜŞÜMÜ

Yıl boyunca finansal hesaplar devam edecek, partnerinizle ortak karara varmakta zorlanacaksınız. Sağlam dostluklara yenileri ekleniyor. Hobilerinize daha çok odaklanacaksınız. 11 Mayıs sonrası kariyeriniz hareketlenecek. Ağustos ayı finansal gelişmeler olacak.

ASLAN

BEKARLAR EVLENECEK

Geride bıraktıklarınızın sizi inşa etmek için olduğunu göreceksiniz. Kiminiz ev değiştirecek, kimi anne baba evindeki ya da kendi yuvasındaki krizlerle uğraşacak. Güçlendiğinizi, itibar elde ettiğinizi göreceksiniz. Bekarlar evlenecek. Fırsatlarla dolu yaz dönemi yaşayacaksınız.

BAŞAK

ESKİ DEFTERLERİ AÇMAYIN

Evlilerin eşi vesilesiyle bereketi artacak. Kardeşler ve akrabalarla ilgili zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Eski defterleri açmamaya özen gösterin. Çatışmaları yönetmek önemli olacak. Kendinizi ifade etmek için yeni yollar deneyeceksiniz.

TERAZİ

GELİR-GİDER DENGESİ ÖNEMLİ

Şubat ayında ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Tutulma para evinizde olacağı için gelir-gider dengelemek zor. Kuzey Ay Düğümü tutulmaları fırsat getirir. Nisan sonunda yatırım planınız olabilir. 29 Ekim’e kadar ilişkilerde şanslısınız. Ağustos ayında yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

AKREP

YENİ YIL DÖNÜŞÜMÜ

Bu yıl sizi kökten dönüştürecek. Bazı ilişkiler bitecek, kimileri estetik ameliyat ile tarzını değiştirecek. İlişkisi olmayanlara yeni kapılar açılacak, olan ilişkiler ise sağlamlaşacak. Yeniliklere açık olmak önemli.

YAY

KİM DOST KİM DÜŞMAN?

Sakin bir yıl olacak. Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında kim dost kim düşman göreceksiniz. 11 Mayıs sonrasında sizi mutlu eden dönem başlıyor. Aşk, flört, cinsellik, çocuklarla ilgili konularda güzel haberler var.

OĞLAK

RAHAT BİR YIL OLACAK

Emeklerinizin karşılığını alacağınız, rahat bir yıl var önünüzde! Aşk, flörtler, sosyal ilişkiler ve para akışı olacak. Nisan sonu sürprizlerle dolu. 11 Mayıs sonrasında yuvanız bereketli hale geliyor. Ekim sonuna kadar taşınma, gayrimenkul alım satımı, evdeki kişi sayısı artışı olası.

KOVA

ŞANS SİZDEN YANA

Sorumluluklar, mecburiyetleri artıran geçiş uzun vadede kazanç getirecek. Yaşadığınız sıkıntılar ileride rahat etmenizi sağlayacak. Mesleki değişimler yapacak, partnerinizin ailesindeki zorlu dönemlere destek olacaksınız. Evlilik ve kariyer arasındaki dengeyi kurmak önemli. Şans sizden yana.

BALIK

AKIŞTA KALIN

Bu yıl zorlukların yanı sıra size bolca güzellik getirecek. Akışta kalın ve karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Projeleriniz, için destek aldığınız bir dönem. Atılım ve girişimler yapın. 12 yılda bir gelen bu fırsatı iyi değerlendirin. Bu dönemde hayalperest olmamak lazım. Ayaklarınız yere bassın!



