2022'den vizyona girecek 20 film! Sinema tutkunları koşun Hollywood ayağınıza geliyor!
Yeni yıla az bir zaman kaldı. Hollywood’un ünü yapımcılarının imza attığı, 2022’de gösterime girecek iddialı filmlerin vizyona gireceği tarihleri de belli olmaya başladı. Aksiyondan maceraya, bilim kurgudan komediye, animasyondan çizgi filmlere ve bazı ünlü karakterlerin devam filmleri çok yakında sinemaseverlerle buluşacak. Huzurlarınızda 2022’de görücüye çıkacak 20 film… Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
13 Kasım 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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1 – Scream
Gösterim tarihi: 14 Ocak 2022
Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett
İlki 25 yıl önce çekilen ‘Scream’in beşinci filmi çekildi. Maskeli katil, Woodsboro’ya geri dönüp kendine yeni kurbanlar aramaya başlıyor. Cinayetleri çözmek ise Sidney’e düşüyor. Seride daha önce rol alan Courteney Cox ve David Arquette, yeni filmde de kamera karşısına geçti.
2 - Redeeming Love
Gösterim tarihi: 21 Ocak 2022
Yönetmen: D. J. Caruso
Francine Rivers’ın çok satan kitabından uyarlanan film, 1850’lerin Kaliforniya’sından bir aşk hikayesini anlatıyor. Çocuk yaşta annesini kaybettikten sonra para karşılığı satılan Angel, erkeklerden kötülükten başka bir şey ummazken karşısına Michael’ın çıkmasıyla hayatı değişir. Başrollerde Abigail Cowen ve Tom Lewis var.
3 – Morbius
Gösterim tarihi: 28 Ocak 2022
Yönetmen: Daniel Espinoza
Başrolünü Jared Leto’nun oynadığı film, bugüne dek ekrana gelen Marvel karakterlerinin en ilginci olma iddiasını taşıyor. Başarılı bir doktor olan ve çok nadir görülen bir kan hastalığı olan Morbius, kendini ve bu hastalıkla savaşanları kurtarmak adına laboratuvarda deneylere başlar ama zaman içinde işler kontrolünden çıkar.
4 - The Black Phone
Gösterim tarihi: 4 Şubat 2022
Yönetmen: Scott Derrickson
Joe Hill’in kitabından uyarlanan filmde, bir gaspçı kasabadaki çocukları kaçırıp bodrum katında boş bir odaya hapseder. Odanın duvarındaki telefonun bağlantısı olmasa da 13 yaşındaki Finney, telefondan eski kurbanların seslerinin geldiğini fark eder. Eski kurbanlar, Finney’nin kurtulmasına yardım eder. Başroller Ethan Hawke ve Mason Thames’e emanet.
5 – Moonfall
Gösterim tarihi: 4 Şubat 2022
Yönetmen: Roland Emmerich
Halle Berry’nin Jo Fowler karakteriyle başrolünde olduğu ‘Moonfall’, dünyadaki yaşamı sona erdirecek farklı bir felaketi konu alıyor. Bilinmeyen bir gücün, ayın yörüngesini değiştirmesiyle dünyaya çarpmasına sadece haftalar kalmıştır. Bu durumu değiştirebileceğine inanan eski astronot Jo Fowler ve arkadaşları geri dönülmez bir uzay yolculuğuna çıkarlar.
Gösterim tarihi: 11 Şubat 2022
Yönetmen: Kenneth Branagh
Gal Gadot ve Kenneth Branagh’ın başrolünü paylaştığı filmde, Nil boyunca ve Mısır tarihinin manzarasıyla seyreden müthiş güzellikte bir gemi gezisi, gizemli bir cinayetle mahvolur. Agatha Christie’nin aynı isimli kitabından uyarlanan filmde müthiş kostümler de dikkat çekiyor.
7 – Ambulance
Gösterim tarihi: 18 Şubat 2022
Yönetmeni: Michael Bay
Eski asker olan Will (Jake Gyllenhaal), sabıkalı üvey kardeşi Danny’e (Yahya Abdul-Mateen II) karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olduğunu anlattıktan sonra banka soymaya kalkarlar. Soygunda işler planladıkları gibi gitmez. İçinde acil hasta olan ambulans kaçırırlar. Los Angeles’ın en büyük hırsız-polis takibine giren ikilinin işi, bundan sonra çok daha zor olacaktır.
8 – Rumble
Gösterim tarihi: 17 Şubat 2022
Yönetmen: Hamish Grieve
Animasyon sevenlerin bayılacağı harika bir film. Efektleri, sahneleri ve kazandırdığı yeni karakterleriyle ‘Rumble’, her yaştan izleyicinin favorisi haline gelmeye aday. Canavarların ringe çıkıp karşılıklı dövüştüğü bir dünyada geçen film, babasının izinden gidip canavarlara boks antrenörlüğü yapmak isteyen genç bir kızı konu alıyor. Roman Reigns ve Becky Lynch seslendirme yapan star’lar arasında.
9 – Uncharted
Gösterim tarihi: 18 Şubat 2022
Yönetmen: Ruben Fleischer
Büyük hazineler keşfetmek uğruna her türlü maceraya atılan Nathan Drake’in bu yoldaki samimi arkadaşı Sully ile ilginç tanışma hikayesi izleyiciye büyük keyif verecek. Başrollerde Tom Holland, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle ve Antonio Banderas var.
10 - The Batman
Gösterim tarihi: 4 Mart 2022
Yönetmen: Matt Reeves
Robert Pattinson, karşımıza yeni Batman olarak çıkacak. Filmin fragmanlarında Pattinson’ın son derece başarılı olduğu görülüyor. Bruce Wayne, Gotham City’deki sorunların ailesiyle nasıl bir ilgisi olabileceğini araştırıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Matt Reeves oturuyor.
BONUS
11 - Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Gösterim tarihi: 6 Mayıs 2022
12 - Legally Blonde 3
Gösterim tarihi: 22 Mayıs 2022
13 - Top Gun: Maverick
Gösterim tarihi: 27 Mayıs 2022
14- John Wick: Chapter 4
Gösterim tarihi: 27 Mayıs 2022
15 - Jurassic World: Dominion
Gösterim tarihi: 10 Haziran 2022
16 - Minions: The Rise of Gru
Gösterim tarihi: 1 Temmuz 2022
17 - Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore
Gösterim tarihi: 15 Temmuz 2022
18 - Mission: Impossible 7
Gösterim tarihi: 30 Eylül 2022
19 - Spider-Man: Into the Spider-Verse 2
Gösterim tarihi: 7 Ekim 2022
20 - Avatar 2
Gösterim tarihi: 16 Aralık 2022