1 – Scream

Gösterim tarihi: 14 Ocak 2022

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett

İlki 25 yıl önce çekilen ‘Scream’in beşinci filmi çekildi. Maskeli katil, Woodsboro’ya geri dönüp kendine yeni kurbanlar aramaya başlıyor. Cinayetleri çözmek ise Sidney’e düşüyor. Seride daha önce rol alan Courteney Cox ve David Arquette, yeni filmde de kamera karşısına geçti.

2 - Redeeming Love

Gösterim tarihi: 21 Ocak 2022

Yönetmen: D. J. Caruso

Francine Rivers’ın çok satan kitabından uyarlanan film, 1850’lerin Kaliforniya’sından bir aşk hikayesini anlatıyor. Çocuk yaşta annesini kaybettikten sonra para karşılığı satılan Angel, erkeklerden kötülükten başka bir şey ummazken karşısına Michael’ın çıkmasıyla hayatı değişir. Başrollerde Abigail Cowen ve Tom Lewis var.

3 – Morbius

Gösterim tarihi: 28 Ocak 2022

Yönetmen: Daniel Espinoza

Başrolünü Jared Leto’nun oynadığı film, bugüne dek ekrana gelen Marvel karakterlerinin en ilginci olma iddiasını taşıyor. Başarılı bir doktor olan ve çok nadir görülen bir kan hastalığı olan Morbius, kendini ve bu hastalıkla savaşanları kurtarmak adına laboratuvarda deneylere başlar ama zaman içinde işler kontrolünden çıkar.

4 - The Black Phone

Gösterim tarihi: 4 Şubat 2022

Yönetmen: Scott Derrickson

Joe Hill’in kitabından uyarlanan filmde, bir gaspçı kasabadaki çocukları kaçırıp bodrum katında boş bir odaya hapseder. Odanın duvarındaki telefonun bağlantısı olmasa da 13 yaşındaki Finney, telefondan eski kurbanların seslerinin geldiğini fark eder. Eski kurbanlar, Finney’nin kurtulmasına yardım eder. Başroller Ethan Hawke ve Mason Thames’e emanet.

5 – Moonfall

Gösterim tarihi: 4 Şubat 2022

Yönetmen: Roland Emmerich

Halle Berry’nin Jo Fowler karakteriyle başrolünde olduğu ‘Moonfall’, dünyadaki yaşamı sona erdirecek farklı bir felaketi konu alıyor. Bilinmeyen bir gücün, ayın yörüngesini değiştirmesiyle dünyaya çarpmasına sadece haftalar kalmıştır. Bu durumu değiştirebileceğine inanan eski astronot Jo Fowler ve arkadaşları geri dönülmez bir uzay yolculuğuna çıkarlar.

6 - Death on the Nile

Gösterim tarihi: 11 Şubat 2022

Yönetmen: Kenneth Branagh

Gal Gadot ve Kenneth Branagh’ın başrolünü paylaştığı filmde, Nil boyunca ve Mısır tarihinin manzarasıyla seyreden müthiş güzellikte bir gemi gezisi, gizemli bir cinayetle mahvolur. Agatha Christie’nin aynı isimli kitabından uyarlanan filmde müthiş kostümler de dikkat çekiyor.

7 – Ambulance

Gösterim tarihi: 18 Şubat 2022

Yönetmeni: Michael Bay

Eski asker olan Will (Jake Gyllenhaal), sabıkalı üvey kardeşi Danny’e (Yahya Abdul-Mateen II) karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı olduğunu anlattıktan sonra banka soymaya kalkarlar. Soygunda işler planladıkları gibi gitmez. İçinde acil hasta olan ambulans kaçırırlar. Los Angeles’ın en büyük hırsız-polis takibine giren ikilinin işi, bundan sonra çok daha zor olacaktır.

8 – Rumble

Gösterim tarihi: 17 Şubat 2022

Yönetmen: Hamish Grieve

Animasyon sevenlerin bayılacağı harika bir film. Efektleri, sahneleri ve kazandırdığı yeni karakterleriyle ‘Rumble’, her yaştan izleyicinin favorisi haline gelmeye aday. Canavarların ringe çıkıp karşılıklı dövüştüğü bir dünyada geçen film, babasının izinden gidip canavarlara boks antrenörlüğü yapmak isteyen genç bir kızı konu alıyor. Roman Reigns ve Becky Lynch seslendirme yapan star’lar arasında.

9 – Uncharted

Gösterim tarihi: 18 Şubat 2022

Yönetmen: Ruben Fleischer

Büyük hazineler keşfetmek uğruna her türlü maceraya atılan Nathan Drake’in bu yoldaki samimi arkadaşı Sully ile ilginç tanışma hikayesi izleyiciye büyük keyif verecek. Başrollerde Tom Holland, Mark Wahlberg, Tati Gabrielle ve Antonio Banderas var.

10 - The Batman

Gösterim tarihi: 4 Mart 2022

Yönetmen: Matt Reeves

Robert Pattinson, karşımıza yeni Batman olarak çıkacak. Filmin fragmanlarında Pattinson’ın son derece başarılı olduğu görülüyor. Bruce Wayne, Gotham City’deki sorunların ailesiyle nasıl bir ilgisi olabileceğini araştırıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Matt Reeves oturuyor.

BONUS

11 - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Gösterim tarihi: 6 Mayıs 2022

12 - Legally Blonde 3

Gösterim tarihi: 22 Mayıs 2022

13 - Top Gun: Maverick

Gösterim tarihi: 27 Mayıs 2022

14- John Wick: Chapter 4

Gösterim tarihi: 27 Mayıs 2022

15 - Jurassic World: Dominion

Gösterim tarihi: 10 Haziran 2022

16 - Minions: The Rise of Gru

Gösterim tarihi: 1 Temmuz 2022

17 - Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore

Gösterim tarihi: 15 Temmuz 2022

18 - Mission: Impossible 7

Gösterim tarihi: 30 Eylül 2022

19 - Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Gösterim tarihi: 7 Ekim 2022

20 - Avatar 2

Gösterim tarihi: 16 Aralık 2022