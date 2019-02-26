2023 öğretmene teknoloji eğitimi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, 2023 yılına kadar 2023 atölye ve laboratuvar öğretmenine güncel teknolojiye uygun olarak teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı

26 Şubat 2019, Salı 11:15
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2023 öğretmene teknoloji eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlığımız ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bilim ve teknoloji üzerine kurmuş olduğumuz köprüyle savunma sanayii alanındaki teknolojik bilgilerle donatılmış nitelikli eleman ihtiyacımızın karşılanması adına büyük mesafe almış oluyoruz” dedi.

AA

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