2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak
Uzun süre telefon, tablet ve bilgisayar ekranına bakmanın 2050 yılına kadar 5 milyar kadar insanı miyop sorunuyla karşı karşıya getirebileceği ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, fark edilmeyen bu sağlık sorununun düşünüldüğünden daha tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.
13 Ekim 2021, Çarşamba 08:39 Son Güncelleme:
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Yeni bir araştırma, telefona ve tablete uzun süre bakmanın miyop riskini yüzde 30 oranında artırdığını ortaya koydu. Bu durumun bir de bilgisayar kullanımıyla birleştirilmesinin riski yüzde 80’e kadar çıkardığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun 2050 yılına kadar beş milyar insanın (dünya nüfusunun ortalama yarısı) miyop olabileceği anlamına geldiğini açıkladı. Araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için bugüne kadar yapılan 3 binden fazla araştırmadan yararlandı.
Araştırma, Anglia Ruskin Üniversitesi, Singapur Göz Araştırma Enstitüsü ve Avustralya Göz Araştırmaları Merkezi’ndeki göz sağlığı uzmanları tarafından ortak gerçekleştirildi.
Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırma yazarı Profesör Rupert Bourne, “2050 yılına kadar küresel nüfusun yaklaşık yarısının miyopiye (uzak görüşte eksiklik) sahip olması bekleniyor. Bu çok ciddi bir sağlık sorunu” ifadelerini kullandı.
Kısa görüşlülük veya miyop, uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olan ve yakındaki nesnelerin net bir şekilde görülebilmesine neden olan çok yaygın bir göz rahatsızlığı olarak tanımlanabilir.