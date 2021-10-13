2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak

Yeni bir araştırma, telefona ve tablete uzun süre bakmanın miyop riskini yüzde 30 oranında artırdığını ortaya koydu. Bu durumun bir de bilgisayar kullanımıyla birleştirilmesinin riski yüzde 80’e kadar çıkardığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun 2050 yılına kadar beş milyar insanın (dünya nüfusunun ortalama yarısı) miyop olabileceği anlamına geldiğini açıkladı. Araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için bugüne kadar yapılan 3 binden fazla araştırmadan yararlandı.

Araştırma, Anglia Ruskin Üniversitesi, Singapur Göz Araştırma Enstitüsü ve Avustralya Göz Araştırmaları Merkezi’ndeki göz sağlığı uzmanları tarafından ortak gerçekleştirildi.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırma yazarı Profesör Rupert Bourne, “2050 yılına kadar küresel nüfusun yaklaşık yarısının miyopiye (uzak görüşte eksiklik) sahip olması bekleniyor. Bu çok ciddi bir sağlık sorunu” ifadelerini kullandı.

Kısa görüşlülük veya miyop, uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olan ve yakındaki nesnelerin net bir şekilde görülebilmesine neden olan çok yaygın bir göz rahatsızlığı olarak tanımlanabilir.