Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 160 bin 240 oldu.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.







