Türkiye 21 Haziran corona virüs tablosu: Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

21 Haziran corona virüs tablosu: Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye

21 Haziran corona virüs tablosu: Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.

21 Haziran 2020, Pazar 20:27 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 160 bin 240 oldu.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.


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