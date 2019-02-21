Haftanın finaline bir gün kala Gelinim Mutfakta’ta gergin anlar yaşandı. 244. Bölümüyle ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da ek yüksek puanını alarak günün birincisi olan isim çeyrek altını sahibi oldu. Fenomen programı takip edenler “21 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünde gelinler, köz patlıcanlı sarma köfte tarifi ile yarıştılar. Yayınlanan yeni bölümde gelinler Gülcan’a karşı cephe aldı. Mutfakta bugün Gülcan ve Bircan tartışması yaşandı. Bircan'ın, Gülcan'a en düşük puanı aldığını hatırlatması mutfakta gerilime neden oldu. Kayınvalidelerden Reyhan Hanım'ında dikkatine takılan Gülcan, yeni bölümde fazlasıyla tartışmanın odağında yer aldı. Bircan, Gülcan’ın kimseye söz hakkı vermediğini söyledi. Ezgi'nin "fırsatçı" diye tanımlamasına Gülcan'ın tepkisi sert oldu.

Kayınvalidelerden gelinlere altın sitemi programa damga vurdu. Kayınvalideler, gelinlerin politik davranması gerektiğini konusunda hemfikirdi. Uslup konusunda oldukça sert olan gelinler, altınlarını kayınvalidelerle paylaşmak istemedi. Tadım anında yemeklerin pişmediği yönünde yorum yapan kaynanalar, kendi gelinlerinin tabaklarını bulmak ve en yüksek puanı verebilmek için uğraştı. Kayınvalideler gelinlerin resimlerini yapınca stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşandı.

Günün en düşük puanı alan gelin 7 puanla Bircan olurken günün en düşük ikinci puanı olan isim ise 12 puanla Ezgi oldu. En yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 14 puanla Gülcan oldu.







