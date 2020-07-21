Türkiye 21 Temmuz corona virüs tablosu açıklandı

21 Temmuz corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

21 Temmuz corona virüs tablosu açıklandı

Bakan Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 18 kişi virüsten hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2020, Salı 20:55 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu. Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 204 bin 11 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." dedi.

AA


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