Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Temmuz 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çarkıfelek

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Hatice Akyol, Cemil Baykan ve Handenur Kılıç yarışacak. Etaplar sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı çeşitli ödüller kazanacak. Toplamda en yüksek puana ulaşan finalde aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller için yarışacak.

TV8 20.00: MasterChef

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu ‘Masterchef Türkiye 2020’ yeni bölümü ve yarışmacılarıyla ekrana gelecek. Yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini ortaya koyup sürpriz yemek tarifleriyle yarışırken şefler de yemekleri değerlendirecek.





ATV 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin





STAR TV 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala





FOX TV 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Bay Yanlış

13:30 Yaparsın Aşkım

16.30 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Çalgı Çengi İkimiz

22:15 Sen Çal Kapımı





TRT 1 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 Ege'nin Hamsisi

08:15 Osmanlı Tokadı

10:35 Tozkoparan

12:00 Elimi Bırakma

15:40 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Madagaskar 2: Afrika"

21:45 Yabancı Sinema "Forrest Gump"

22:15 Sen Çal Kapımı





TV8 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Yemekteyiz

10:00 Program

13:00 Doya Doya Moda

16.15 Program

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 21 Temmuz 2020 Salı yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show





Kanal 7 21 Temmuz 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:50 Ece ile Neşe

10:50 Kendine Bir Şans Ver

12:45 Mutfağım Şahane

14:45 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Kaçak Gelin





a2 21 Temmuz 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın



