21 Temmuz Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
21 Temmuz Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 21 Temmuz 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
21 Temmuz 2020, Salı 09:14 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 21 Temmuz 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çarkıfelek
Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Hatice Akyol, Cemil Baykan ve Handenur Kılıç yarışacak. Etaplar sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı çeşitli ödüller kazanacak. Toplamda en yüksek puana ulaşan finalde aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller için yarışacak.
TV8 20.00: MasterChef
Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu ‘Masterchef Türkiye 2020’ yeni bölümü ve yarışmacılarıyla ekrana gelecek. Yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini ortaya koyup sürpriz yemek tarifleriyle yarışırken şefler de yemekleri değerlendirecek.
ATV 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Süper Magazin
STAR TV 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
FOX TV 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bay Yanlış
13:30 Yaparsın Aşkım
16.30 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Çalgı Çengi İkimiz
22:15 Sen Çal Kapımı
TRT 1 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Ege'nin Hamsisi
08:15 Osmanlı Tokadı
10:35 Tozkoparan
12:00 Elimi Bırakma
15:40 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Madagaskar 2: Afrika"
21:45 Yabancı Sinema "Forrest Gump"
22:15 Sen Çal Kapımı
TV8 21 Temmuz 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Yemekteyiz
10:00 Program
13:00 Doya Doya Moda
16.15 Program
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 21 Temmuz 2020 Salı yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 21 Temmuz 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:50 Ece ile Neşe
10:50 Kendine Bir Şans Ver
12:45 Mutfağım Şahane
14:45 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Kaçak Gelin
a2 21 Temmuz 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın