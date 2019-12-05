Hava kirliliğine bağlı hastalıklardan yılda 5.5 milyon kişi ölüyor. Sıtma ve kolera gibi hastalıklar küresel ısınma nedeniyle hızla yayılıyor. İnsani yardıma muhtaç 168 milyon kişi için 2020'de 29 milyar dolar gerekecek. Karbondioksit oranı 800 bin yılın en üst noktasına çıktı. Devletlerin yeterli kaynak ayırmasının ahlaki zorunluluk olduğunu belirten DSÖ; “İklim krizi sadece gelecek nesillerin ödemesi gereken bir fatura değil, aynı zamanda insanların günümüzde sağlıklarıyla ödedikleri bir bedeldir” açıklamasını yaptı. Örgüt, iklim krizine bağlı olarak yayılma hızı artan sıtma yüzünden her 2 dakikada 1 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Karbondioksit oranı rekor kırdı

Stanford Üniversitesi’nin öncülüğündeki Küresel Karbon Projesi kapsamında açıklanan verilere göre; atmosferdeki karbondioksit (CO2) emisyonu rekor seviyeye ulaşarak 37 milyar tona dayandı. Bu son 800 bin yıldaki en yüksek nokta olarak kayda geçti. 2018’e göre artış hızı düşse de özellikle Çin’in fosil yakıt kullanımına bağlı olarak karbondioksit emisyonu son 1 yılda yüzde 0.6 arttı. Toplu yok oluşların önüne geçilebilmesi için 2030’a kadar karbon salımının her yıl en az yüzde 7.6 azaltılması gerekiyor.

'2020 çok zor geçecek'

Birleşmiş Milletler (BM), 2020’de 168 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olacağını duyurdu. Dünya genelinde her 45 kişiden birinin yiyecek, barınma, sağlık hizmeti, korunma ve diğer temel alanlarda yardıma muhtaç olduğunu vurgulayan BM, bunu karşılamak için 29 milyar dolar gerektiğini belirtti. ‘2020 çok zor geçecek’ denilen BM açıklamasında, iklim krizi ve çatışmaların korkunç durumun ana nedenleri olduğu kaydedildi.

Toprak kirliliği yılda 420 bin can alıyor

Bugün 5 Aralık Dünya Toprak Günü. Dünya genelinde toprak kirliliği yüzünden yılda 420 bin kişi ölüyor. Geçen yıl süpermarketlerde 900 bin ton ağırlığında tek kullanımlık torba verildi. 886 bin ton ağırlığında plastik ise ürün paketlemede kullanıldı. 40 milyon tonun üzerinde elektronik atık ortaya çıktı. Bunların yüzde 80’den fazlası geri dönüştürülmedi ve okyanuslara, toprağa karıştı.

Avrupa’daki tarım topraklarının yüzde 58’inde yarısı yasadışı olmak üzere farklı tarım ilaçlarının tortuları bulunuyor. Zirai ilaç piyasası yılda ortalama yüzde 3.2 büyürken, her 10 kişiden biri kanserojen maddelerce kirlenmiş gıdalar yüzünden hasta oluyor. Toprak kirliliği yüz binlerce ölümün yanı sıra tarımsal verimsizliğe de yol açıyor. Kirlilik dönüm başına ürün oranını yüzde 40 düşürüyor.

'Öfkemizden korkun'

Yaptığı eylemlerle birlikte iklim kriziyle mücadelede fenomen haline gelen 16 yaşındaki Greta Thunberg, yelkenli tekneyle Atlantik Okyanusu’nu geçtikten sonra vardığı Portekiz’in başkenti Lizbon’da büyük coşkuyla karşılandı. Çevrecilere seslenen Greta, “Kapalı kapıların ardındaki politikacılar öfkeli çocukların gücünü hafife alıyor. Sinirli olmamızı istemiyorlarsa bizi sinirlendirmeyi bırakmalılar” diye konuştu.

Greta, uçakların karbon salınımına dikkat çekmek için Atlantik’i tekneyle geçti.

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