Türkiye 22 Kasım corona virüs tablosu

22 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

22 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı.

22 Kasım 2020, Pazar 19:51 Son Güncelleme:
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Bugün corona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 139, bugünkü test sayısı 155.516, bugünkü hasta sayısı 6.017, bugün iyileşen sayısı 3.812 oldu.

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Bakan Koca paylaştı:

Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: El Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım. 


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