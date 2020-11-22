22 Kasım corona virüs tablosu

Bugün corona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 139, bugünkü test sayısı 155.516, bugünkü hasta sayısı 6.017, bugün iyileşen sayısı 3.812 oldu.

Bakan Koca paylaştı:

Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: El Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.







