22 Kasım corona virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı.
22 Kasım 2020, Pazar 19:51 Son Güncelleme:
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Bugün corona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 139, bugünkü test sayısı 155.516, bugünkü hasta sayısı 6.017, bugün iyileşen sayısı 3.812 oldu.
Bakan Koca paylaştı:
Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: El Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım.
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