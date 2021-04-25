22 kişiye kasten koronavirüs bulaştıran hastaya gözaltı

İspanya'nın Manacor kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 40 yaşında COVID-19 septomlarını gösteren bir kişinin 22 kişiye COVID-19 virüsü bulaştırdı.

Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin COVID-19 belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz işe gittiği ve aralarında bebeklerinde bulunduğu 8 kişiye direkt 14 kişiye ise dolaylı yoldan COVID-19 bulaştırdığı için gözaltına alındığını duyurdu.

Polis ayrıca yaptığı incelemelerin ardından söz konusu kişinin 40 derece ateşle iş yerine gittiği ve mesai arkadaşlarının yüzüne öksürerek, "Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" ifadelerini kullandığını belirtti.

İspanya (DHA)



