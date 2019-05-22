Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için çalışan, alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Yüzümle Mutluyum Derneğinin amacı; insanların dış görünüşleriyle değil kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Peki, dernek tarafından farkındalık için belirlenen 'Yüzümle Mutluyum Günü' ne zaman? İşte 'Yüzümle Mutluyum Günü tarihi…

CEVAP

17 – 25 Mayıs ‘Yüzümle Mutluyum Haftası’

YÜZÜMLE MUTLUYUM DERNEĞİ HAKKINDA

Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde anomalisi ve ya farklılığı olan bireylerin ve ailelerinin her türlü sorunlarının çözülmeye çalışılması, bireyler ve aileler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması, toplumda farkındalık yaratılması, her türlü ayrımcılık ve önyargı ile mücadele edilmesi, insanların dış görünüşleriyle değil oldukları gibi kabul edildiği ve değerlendirildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 2018 yılında kuruldu.

Dernek, alanında ailelerin kurduğu ilk ve tek dernektir. 19 aylık kızı Elif’ in yüz bölgesinde kemik ve doku gelişimini etkileyen Treacher Collins Sendromu ile hayata gelmesinin ardından farkındalık çalışması başlatan baba Emre Erdal derneğin kurucusudur.

Yüz anomalili bireylerin yaşadığı en büyük sorun toplum tarafından maruz kalınan tutum ve davranışlardır. Dernek kapsamında sadece Treacher Collins Sendromlu olan bireyler değil, yüz bölgesinde farklılık, doğuştan leke olan, dudak damak yarıklı ve kulak gelişimi tamamlanmamış bireyler de mevcuttur.

Dernek bünyesinde oluşturulan gönüllü psikolog ekibiyle ailelere bire bir ve ya uzaktan ücretsiz psikolojik destek verilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda farkındalığı artırmak amacıyla milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılarak ilk defa uygulanan pilot proje ile ilk ve orta öğretim düzeyinde okulları kapsayan ‘akran zorbalığını önleyici, farklılıklara saygı temalı eğitimlere’ başlanmıştır.

Dudak damak yarıkları, gelişmeyen kulak kepçesi vakaları, yüz bölgesinde kemik ve doku gelişimini etkileyen doğumsal sendromlardan kaynaklı anomalilerin yanı sıra yanık, iz, leke, tümör gibi çeşitli nedenlerle yüz bölgesinde görünür farklılığı olan birey sayısının ülkemize projeksiyon yapıldığında 720 bin olduğu tahmin edilmektedir. Okul, iş, sosyal yaşamlarında insanlar dış görünüşleri nedeniyle irrite edici bakışlarla mücadele etmekte, dışlanmakta, akran zorbalığına ve nefret söylemlerine maruz kalmaktadır. Bu durum bireylerde kaygı ve endişeyi artırmakta, özgüveni zedelemekte, izolasyon ve depresyonu tetiklemektedir.

23 Mayıs, Yüzümle Mutluyum Derneği tarafından yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireylerin farkındalığı için ‘Yüzümle Mutluyum Günü’ olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde 2019 yılında ilk defa yurtdışı ile eş zamanlı 17 – 25 Mayıs tarihleri arası gerçekleşecek ‘Yüzümle Mutluyum Haftası’ ile görünür farklılığı olan bireylerin maruz kaldığı olumsuz tepkileri önlemek, ön yargıları kırmak, yüz görünümü nasıl olursa olsun her insana eşit ve adil yaklaşımın sağlanmasına katkıda bulunmak ve toplumda farkındalığa dikkat çekmek amaçlanmaktadır.