22 Mayıs Cuma TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
22 Mayıs Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 22 Mayıs 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
22 Mayıs 2020, Cuma 09:33 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Mayıs 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Arka Sokaklar
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Hüsnü’nün entübe olduğunu öğrenen ev halkı, yıkılır. Tekin dayanamaz ve Nazike’nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler ne yapacaklarını bilemez. Ali’nin aklına immün plazma tedavisi gelir. Hüsnü’nün durumunun ağır olduğunu öğrenen Rıza Baba, İstanbul’a döner.
SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show
‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ergenlik çağındaki çocuklarını anlamak isteyen Yeter ile Mesut, Haydi Söyle yarışmacıları, ilk uçuşunu gerçekleştirecek Panik Pilot Şevket, hobi olarak stand-up yapan Hayati, kendine cenaze töreni düzenleyen Naime Teyze ve kadınlarla konuşamayan Çetin, izleyenleri çok güldürecek.
TRT1 22.00: Kalk Gidelim Eve
Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri’nin oynadığı ‘Kalk Gidelim Eve’ dizisi, Ramazan Bayramı arifesinde, bugün ve yarın üst üste iki yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bugünkü bölümde; Nurcan, planını devreye sokar. Sevda, Seyfettin ile arasına giren kara kedi meselesini çözmek için Hacı Baba’ya müracaat eder. Mustafa Ali, Nurcan’ın kaldığı odaya sızma planları yapar.
ATV 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
KANAL D 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta (Sezon finali)
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:15 Arka Sokaklar
STAR TV 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Erkenci Kuş
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Medcezir
FOX TV 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın Finali)
TRT 1 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Tam Zamanı
06:00 Sağlıklı Mutfak
07:00 Bir Yusuf Masalı
09:30 İyi Fikir
11:15 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:10 Vefa Dediğin
12:20 Tam Zamanı
12:45 Dert Ortağı
13:15 Zinde Kal
14:15 Sağlıklı Mutfak
15:15 Uzaktan Erişim
16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
21:00 Evde Bayram Konserleri "Yusuf Güney"
22:00 Kalk Gidelim Eve
23:40 Mesnevi'den Hikayeler
00:05 Kuşlarla Yolculuk
00:35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02:00 Sahur Bereketi
03:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
04:45 Hatim Duası
04:55 Sağlıklı Mutfak
05:45 Dert Ortağı
TV8 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
09:45 Kızım
10:30 Güle Güle Oturun
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 22 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
10:00 Şaşkın Damat
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güldür Güldür Show
Kanal 7 22 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Elif
10:45 İftira
12:40 Kezban Yenge
14.20 Esma
16:00 Masum
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:20 Hz. Yusuf
22:40 Kadir Gecesi
23:40 Çağrı
a2 22 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın