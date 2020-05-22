Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 22 Mayıs 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Arka Sokaklar

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Hüsnü’nün entübe olduğunu öğrenen ev halkı, yıkılır. Tekin dayanamaz ve Nazike’nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler ne yapacaklarını bilemez. Ali’nin aklına immün plazma tedavisi gelir. Hüsnü’nün durumunun ağır olduğunu öğrenen Rıza Baba, İstanbul’a döner.

SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show

‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ergenlik çağındaki çocuklarını anlamak isteyen Yeter ile Mesut, Haydi Söyle yarışmacıları, ilk uçuşunu gerçekleştirecek Panik Pilot Şevket, hobi olarak stand-up yapan Hayati, kendine cenaze töreni düzenleyen Naime Teyze ve kadınlarla konuşamayan Çetin, izleyenleri çok güldürecek.

TRT1 22.00: Kalk Gidelim Eve

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri’nin oynadığı ‘Kalk Gidelim Eve’ dizisi, Ramazan Bayramı arifesinde, bugün ve yarın üst üste iki yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bugünkü bölümde; Nurcan, planını devreye sokar. Sevda, Seyfettin ile arasına giren kara kedi meselesini çözmek için Hacı Baba’ya müracaat eder. Mustafa Ali, Nurcan’ın kaldığı odaya sızma planları yapar.





ATV 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Zootropolis: Hayvanlar Şehri





KANAL D 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta (Sezon finali)

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:15 Arka Sokaklar





STAR TV 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Erkenci Kuş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Medcezir





FOX TV 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Zuhal Topal'la Sofrada (Haftanın Finali)





TRT 1 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Tam Zamanı

06:00 Sağlıklı Mutfak

07:00 Bir Yusuf Masalı

09:30 İyi Fikir

11:15 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:10 Vefa Dediğin

12:20 Tam Zamanı

12:45 Dert Ortağı

13:15 Zinde Kal

14:15 Sağlıklı Mutfak

15:15 Uzaktan Erişim

16:30 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

21:00 Evde Bayram Konserleri "Yusuf Güney"

22:00 Kalk Gidelim Eve

23:40 Mesnevi'den Hikayeler

00:05 Kuşlarla Yolculuk

00:35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02:00 Sahur Bereketi

03:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

04:45 Hatim Duası

04:55 Sağlıklı Mutfak

05:45 Dert Ortağı





TV8 22 Mayıs 2020 Cuma Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

09:45 Kızım

10:30 Güle Güle Oturun

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 22 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

10:00 Şaşkın Damat

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güldür Güldür Show





Kanal 7 22 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Elif

10:45 İftira

12:40 Kezban Yenge

14.20 Esma

16:00 Masum

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:20 Hz. Yusuf

22:40 Kadir Gecesi

23:40 Çağrı





a2 22 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











