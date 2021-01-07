2.2 milyar dolarlık ayrılık

ABD’li sosyal medya yıldızı Kim Kardashian (40) ile Kanye West (43), 2012’den bu yana birlikte, 2014’ten bu yana evliydi. İkisi taşıyıcı anneden dört çocukları olmuştu. Bu süreçte Kim, Kanye’nin yardımıyla yeni bir stil sahibi oldu ve kozmetik ve iç giyim markası kurdu. Kanye ise ayakkabı tasarımlarıyla milyarder oldu. Reklam yüzü olarak Kim’in ailesinin desteğini aldı. Çift, bu süreçte 2.2 milyar dolarlık ortak servet edindi. Ancak Kanye’nin geçen yıl ABD başkanlığına aday olması ve ailesinin sırlarını ifşa ederek duygusal krizlere girmesi, evliliği çatırdattı.

Dedikodular başlamıştı

Karantinada aynı evde yaşamakta zorlanan çift, evleri ayırdı. Kim, eşinin zor döneminde onu yüzüstü bırakmayacağını söyledi. Çift, en son ekimde Kim’in doğum gününü kutladı. Kim, yılbaşını çocuklarıyla Kanye’siz geçirince ayrılık dedikoduları başladı. Söylentiler doğru çıktı. İddiaya göre Kim, boşanma avukatı olarak da Angelina Jolie, Johnny Depp gibi ünlülerin avukatı Laura Wasser ile anlaştı.