Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta’ta eğlenceli anlar yaşandı. 245. bölümüyle ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programın takipçileri tarafından internette sıklıkla aratılıyor. “22 Şubat Gelinim Mutfakta’da kim elendi?” “Haftanın birincisi kim oldu?” İşte Detaylar…

Hafta finaline gelen sürpriz konuk ile stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşandı. Gelinler, kaynanalara sürpriz yaptı. Nispet şeklinde yapılan sürpriz eğlenceli anlara sahne oldu. Sürpriz konuğun söylediği kaynana roman havası stüdyoda bol göbekli bir hafta finali yaşattı.

Elenen isim 46 puanla Bircan oldu. Haftanın birincisi olarak çeyrek altının da sahibi olan isim Ezgi oldu. Bu haftanın finalinde 69 puan alarak 5 bileziğin sahibi olan isim Nergis oldu.



