Türkiye 22 Şubat korona tablosu

22 Şubat korona tablosu

Türkiye

22 Şubat korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 22 Şubat 2021 koronavirüs tablosunda son durum...

22 Şubat 2021, Pazartesi 19:59 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 118 bin 816 testte, 8 bin 104 vaka ile 623 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 78 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 138'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 816 testte 8 bin 104 vaka, 623 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 690 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998, toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, toplam vefat sayısı 28 bin 138, toplam ağır hasta sayısı 1189, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450 oldu.

AA

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