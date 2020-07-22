22 Temmuz corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük ve haftalık durum raporlarını içeren ’http://covid19.saglik.gov.tr’ sitesinin, 270 milyon kez ziyaret edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "http://covid19.saglik.gov.tr linkine günlük vaka tablosu mesajında düzenli olarak yer verdik. Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği; günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz: http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerini kullandı.



