22 Temmuz korona tablosu belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısında artış yaşanmış ve 9 bin sınırına gelmişti. Bu gelişme üzerine 22 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki 22 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
22 Temmuz 2021, Perşembe 18:57 Son Güncelleme:
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Koronavirüste vaka sayısındaki artış devam ediyor. Vatandaşlar günün korona rakamlarını merak ediyor. Peki, 22 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
21 Temmuz korona tablosu
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