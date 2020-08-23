23 Ağustos günlük corona virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
23 Ağustos 2020, Pazar 20:47 Son Güncelleme:
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Bugün corona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19, bugünkü test sayısı 80 bin 302, bugünkü vaka sayısı bin 217, bugün iyileşen sayısı 795.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.
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