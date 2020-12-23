Türkiye 23 Aralık corona virüs tablosu

23 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye

23 Aralık corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. İşte 23 Aralık corona virüs tablosuna dair son güncel bilgiler.

23 Aralık 2020, Çarşamba 19:38 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosuna ilişkin, "Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli." uyarısında bulundu.

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