Magazin 23 Ekim 2021 yayın akışı Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1 ve TV8 : Bugün televizyonda neler var?
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23 Ekim 2021 yayın akışı Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1 ve TV8 : Bugün televizyonda neler var?

Magazin

23 Ekim 2021 yayın akışı Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1 ve TV8 : Bugün televizyonda neler var?

23 Ekim 2021 Cumartesi gününde televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların olacağı merak konusu oldu. Hafta sonunu evde televizyon başında geçirmeyi planlayanlar için Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1 ve TV 8 23 Ekim 2021 yayın akışını bir araya getirdik…

23 Ekim 2021, Cumartesi 13:32 Son Güncelleme:
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23 Ekim 2021 tarihine ait Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, TRT1 ve TV8 yayın akışı belli oldu. Bugün televizyonda, farklı kanallarda diziler, filmler ve yarışma programları izleyicinin karşısına çıkacak. İşte, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtı ve kanalların yayın akışları…

23 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda’nın Mutfağı
  • 14:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 16:15 Camdaki Kız
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
  • 00:30 Yargı

23 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 ATV’de Hafta Sonu
  • 10:00 Kalp Yarası
  • 13:30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
  • 15:40 Bir Zamanlar Çukurova
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kardeşlerim
  • 00:20 Cehennem

23 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 İyi Aile Çocuğu
  • 16:30 Düğüm Salonu
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 00:15 Kana Kan

23 EKİM FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Evlilik Hakkında Her Şey
  • 13:45 Yasak Elma
  • 16:00 Kanunsuz Topraklar
  • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 El Kızı
  • 02:00 Yalancılar ve Mumları

23 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 04:45 Muhteşem Kraliçe
  • 07:05 Yeşil Deniz
  • 09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
  • 13:45 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
  • 15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
  • 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
  • 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
  • 01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

23 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa
  • 09:45 Hayalimdeki Değişim
  • 10:30 Süper 1 Takım
  • 10:45 MasterChef Türkiye
  • 15:15 Kırmızı Oda
  • 20:00 O Ses Türkiye
  • 00:15 Paylaş Benimle

23 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Medcezir
  • 09:30 Çizgi Film Kuşağı
  • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
  • 12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
  • 12:45 Ada Masalı
  • 16:00 En Güzel Bölüm
  • 16:15 Kiralık Aşk
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Öldür Beni Sevgilim

 

 

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