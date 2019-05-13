Partiler, tüm enerjilerini 23 Haziran seçimi için İstanbul’a kanalize ediyor. Bu çalışmaların sandığa gitmeyenler ve geçersiz oy kullananlar üzerinden yapılacağı herkes tarafından dile getirilirken, bu kez İstanbul’daki hemşeri grupları ayrıca önem kazandı. 31 Mart seçimlerinde yoğun program nedeniyle es geçilen gruplar, bu kez tek tek ele alınıyor. Yapılan analizlere göre, İstanbul’da yaşayan ve kendini İstanbullu olarak tanımlayan seçmen sayısı 1 milyon 709 bin olarak belirlendi.

MİLYONLARCA SEÇMEN

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, İstanbulluların ardından ilk 10’a giren hemşeri grupları 4 milyon 942 bin seçmen anlamına geliyor. Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Malatya, Erzurum, Sinop ve Tokat listede ilk 10’da yer alıyor. Ancak, bu seçmen grupları içerisinde sadece Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ile 11. sırada yer alan Rize’den oluşan Karadeniz Bölgesi’ndeki beş ilin seçmen toplamı 1 milyon 559 bini buluyor. Başta iktidar olmak üzere siyasi partiler, bu grupların yoğunlaştığı bölgeler ve seçim refleksleri konusunda çalışmaları yoğunlaştırdı. Partilerin il yönetimleri, bu grupların tercih ve önceliklerini bildiği için, o illerin milletvekillerini bu bölgelerde görevlendiriyor. Partiler, bu kez mahalle mahalle harita çıkartarak, söylemlerini ona göre belirleme yoluna gittiler.

MAHALLE TURLARI

AK Parti 31 Mart seçimlerinde İstanbul’daki hatalardan yola çıkarak analiz yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse mahalle mahalle gezerim” dediği bu seçimlerde İstanbul milletvekillerinin aktardığı eksiklik ve yanlışlıklar belirlendi. Seçmenin sandığa en çok ve en az gittiği ilçeler belirlenerek demografik haritası çıkartıldı. Seçmeni ikna etmek için kimlerden yardım alınması gerektiği belirlendi. Partide bir önceki seçimde yapılan yanlışlar “Mahalle temsilci ve üyelerin yüzde 70’inin değiştirilmiş olması, yenilerin seçim deneyiminin bulunmaması, çalışma programının hemşeri gruplarına göre belirlenmemiş olması, il dışındaki milletvekillerine son haftaya kadar görev yazılmaması, il başkanlığı ile İstanbul büyükşehir adayı Binali Yıldırım’ın ekibinin uyumsuzluğu” olarak belirlendi.